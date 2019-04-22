FİNANS

İlk Bitcoin bazlı devlet tahvilini çıkarmak için yarış başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Afganistan, Tunus ve Özbekistan'dan art arda yapılan açıklamalarda, bu ülkelerin Bitcoin bazlı devlet tahvili çıkarmak için yürüttükleri hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

Erkan Öz / İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Afganistan, Tunus ve Özbekistan'dan art arda yapılan açıklamalarda, bu ülkelerin Bitcoin bazlı devlet tahvili çıkarmak için yürüttükleri hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Khalil Sediq, ülkesinin dünyanın ilk kripto para cinsi devlet borçlanma senedini (bono ya da tahvil) çıkarmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı.
Asia Times gazetesine konuşan Sediq, çıkarılacak kripto para cinsi devlet tahvili ile dış piyasalardan özel sektörün madencilik, enerji ve tarım alanlarında ihtiyaç duyduğu kritik yatırımların yapılabilmesi için gerekli 5.8 milyar dolarlık borçlanmamı amaçladıklarını bildirdi.
Bitcoin’in bir tür metal futures kontratı ile birlikte ele alınabileceğini kaydeden Merkez Bankası Başkanı Sediq, bunun için Afganistan’ın lityum rezervlerinin kullanılabileceğini anlattı.
Lityum, özellikle elektrikli taşıtların pillerinin yapımında kullanılıyor. Tesla gibi büyük elektrikli otomobili üreticilerinin ortaya çıkması nedeni ile dünyada hızla artan bir lityum talebi var. Afganistan’ın yatırım alamadığı için işletemediği lityum rezervlerinin 3 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Kasım 2017’de yayınlanan bir Uluslararası Para Fonu (IMF) raporuna göre Afganistan’ın borçlarını ödemesi büyük oranda ülke dışından gelen bağışlara bağlı. Afganistan’ın yurtdışından aldığı yardımlar toplam milli gelirinin yüzde 39’unu oluşturuyor.
Söz konusu bağışların küçük bir kısmının kesilmesi bile ülkeyi dış borçlarını ödeyemez duruma sokacağı için Dünya Bankası Afganistan’ın borçlanmasına ciddi sınırlar getirdi. Bu nedenle Kabil yönetimi kripto para cinsi borçlanma senetlerini yurtdışı piyasalardan yatırım çekebilmek için önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor.
Tunus Merkez Bankası Başkanı Marouane El Abassi de Bitcoin cinsi bir devlet tahvili çıkarmak amacıyla bir çalışma grubu kurduklarını açıkladı. Aynı zamanda eski bir Dünya bankası yetkilisi olan El Abassi, ülkesinin halen posta teşkilatı üzerinden dijital nakit ödemeler gerçekleştirdiğini ve e-dinar projesi ile dünyada elektronik para çıkaracak ilk devletlerden bir tanesi olmayı hedeflediğini belirtti.
El Abassi, genel kanının aksine aslında Bitcoin ve Hyperledger Blockchain teknolojilerinin para aklama, terörizmin finansmanı ve gri ekonomiler ile mücadele de etkin bir araç seti olarak kullanılabileceğini de vurguladı.
Özbekistan’ın ABD Büyükelçisi Javlon Vakhabov ise ülkesinin de ilk Bitcoin devlet tahvilini çıkarmak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Vakhabov, Bitcoin cinsi devlet borçlanma senetlerinin pamuk piyasası futures kontratları ile birlikte çalışabileceğini kaydetti. Özbekistan dünyanın en büyük beşinci pamuk üreticisi.
IMF Yönetici Direktörü Christine Lagarde Blockchain üzerinde bono çıkarılabileceğini fakat bu işlemin öncelikle kapalı devre ve denetlenen bir ortamda deneme mahiyetinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist''Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı

Tüketici güven endeksi yükseldi

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.