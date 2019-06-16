FİNANS

İlk çeyrekte bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

İlk çeyrekte bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, ocak-mart dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde 108 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgesi

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