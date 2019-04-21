FİNANS

İlk çeyrekte cebimize 67,4 milyon TL'lik bozuk para girdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

2009 yılından bu yana cebimize giren bozuklukların toplamı 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 TL'ye ulaştı - Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana 7 milyar 860 milyon 630 bin 562 adede yükseldi

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yılın ilk çeyreğinde cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 174 milyon 420 bin adede yükseldi. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 67 milyon 397 bin 400 TL olarak hesaplandı.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 47 milyon 40 bin adet 1 lira, 17 milyon 280 bin adet 50 kuruş, 23 milyon 760 bin adet 25 kuruş, 34 milyon 200 bin adet 10 kuruş, 45 milyon 900 bin adet 5 kuruş ve 6 milyon 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 860 milyon 630 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 lira oldu.

- En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.

2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 892 milyon 371 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 884 milyon 158 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 810 milyon 730 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 173 milyon 857 bin 250 adet 25 kuruş, 817 milyon 80 bin 450 adet 50 kuruş ve 282 milyon 432 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

Darphane'nin 2009-2019 döneminde ve bu yılın ilk 3 ayında piyasaya sunduğu madeni para miktarı ve değeri şöyle:

Adet bazında 2009-2019 yılları 2019 yılı 1 TL 1.810.730.512 47.040.000 50 Kuruş 817.080.450 17.280.000 25 Kuruş 1.173.857.250 23.760.000 10 Kuruş 1.884.158.050 34.200.000 5 Kuruş 1.892.371.750 45.900.000 1 Kuruş 282.432.550 6.240.000 Toplam 7.860.630.562 174.420.000 Değer bazında (TL) 2009-2019 yılları 2019 yılı 1 TL 1.810.730.512 47.040.000 50 Kuruş 408.540.225 8.640.000 25 Kuruş 293.464.313 5.940.000 10 Kuruş 188.415.805 3.420.000 5 Kuruş 94.618.588 2.295.000 1 Kuruş 2.824.326 62.400 Toplam tutar (TL) 2.798.593.768 67.397.400

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