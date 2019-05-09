İlk çeyrekte jeopolitik saldırılar arttı

2019'un ilk çeyreğinde, Kaspersky Lab araştırmacıları bir dizi ilginç yeni gelişme de gözlemledi. Rapora göre, ilk çeyrekte, seçilen mağdurların hassas olarak hedeflenmesi için dikkatlice uygulanan tekniklerle birlikte dağıtım için geniş ölçekte tedarik zincirini kullanan APT Shadow Hammer öne çıktı.

2019'un ilk çeyreğinde gelişmiş kalıcı tehdit saldırılarının ayrıca şunları içerdiği ortaya çıktı:

"Politik gelişmeler ile hedeflenmiş kötü niyetli faaliyetler arasında açık bir korelasyon bulunması nedeniyle APT faaliyetlerinin temel itici gücü olarak 'jeopolitik' öne çıktı. Güneydoğu Asya, APT aktivitesi açısından dünyanın en hareketli bölgesi olmaya devam etti. Diğer bölgelere göre daha fazla grup, daha fazla trafik ve daha fazla aktivite bu bölgeyi hedefledi. Rusça konuşan gruplar, son yıllara göre düşük bir profil sergiledi. Bu yeniden yapılanmadan kaynaklanıyor olabilir ancak Sofacy ve Turla, sürekli faaliyete ve kötücül yazılımların dağıtımına devam etti.

Çince konuşan aktörler, kampanyaya bağlı olarak düşük ve yüksek karmaşıklığı birleştirerek yüksek düzeyde aktif olmaya devam etti. Örneğin, 2012'den beri aktif olan ve Kaspersky Lab'ın CactusPete olarak adlandırdığı grubun yeni ve güncellenmiş araçları tespit edildi. Bunlar indirici ve arka kapı yazılımlarının yeni versiyonlarını ve DarkHotel grubuna ait sıfır gün VBScript'in uyarlanmış ve yeniden paketlenmiş halini de içermektedir. Hükümetler ve diğer kuruluşlara karşı ticari kötü amaçlı yazılım sağlayıcıları aktif görünmektedir. Araştırmacılar, FinSpy'ın bir çeşidinin ve HackingTeam sızıntı araçlarını yayan LuckyMouse'u tespit etti."