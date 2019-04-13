FİNANS

İlk çeyrekte üretilen taşıtların yüzde 89'u ihraç edildi

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

OSD verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi - Söz konusu dönemde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektöründe bu yılın ilk çeyreğinde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak, 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

Ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 27 seviyesinde azaldı.

Ticari araç ihracatının yüzde 1 artış gösterdiği bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 azaldı.

- Üretimin yüzde 89’u ihraç edildi

Ocak-mart döneminde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi. Söz konusu dönemde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 30 artarak 3 bin 772 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, yine dolar bazında otomobil ihracatı da yüzde 11 düşüş gösterdi. 2019 yılı ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı 7 milyar 891 milyon 134 bin dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 2 milyar 937 milyon 114 bin dolar oldu.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 2 milyar 586 milyon 460 bin seviyesinde gerçekleşirken, toplam ihracat ise avro bazında yüzde 2 artış kaydederek 6 milyar 947 milyon 188 bin düzeyine yükseldi.

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ilk çeyrek Ocak-Mart dönemi OSD

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