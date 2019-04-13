İlk çeyrekte üretilen taşıtların yüzde 89'u ihraç edildi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektöründe bu yılın ilk çeyreğinde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak, 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

Ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 27 seviyesinde azaldı.

Ticari araç ihracatının yüzde 1 artış gösterdiği bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 azaldı.