İlk dans heyecanı ilave gelir kapısı açtı

DİLARA ZENGİN - Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte birçok ilgili iş kolunda hareketlilik gözlenirken, dünyaevine girecek çiftlerin ilk dans heyecanı da dans eğitmenleri için ilave kazanç elde edebilecekleri bir alan haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte çiftlerin düğün hazırlıkları da hız kazandı. Bu hazırlıklar, davetiye, salon, gelinlik, damatlık, takı, ayakkabı, kuaför, pasta, çiçek, fotoğraf ve video çekimi ile organizasyon işi yapan şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok sektörü canlandırdı. Dünyaevine girecek çiftlerin ilk dans heyecanı da bu amaçla düzenlenen kurslarla eğitmenlere yeni bir gelir kapısı açtı. İlk danslarını unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 400 lira ile bin 200 lira arasında bedeller ödeyerek hayatlarının en özel anlarını güzel bir gösteriyle taçlandırıyor. - "Düğün dansına ilgi her geçen yıl artıyor" Angora Dans Stüdyosu Kurucu Eğitmeni Muzaffer Gür, AA muhabirine, 16 yıldır Ankara'da hizmet verdiklerini, düğün dansına yönelik kursların temellerinin ise yaklaşık 9 yıl önce atılmaya başlandığını söyledi.

Düğün dansı kurslarına olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten Gür, şunları kaydetti: "İlk dans dersi için çiftlerimiz geliyor, istedikleri bir parçaya koreografi hazırlıyoruz. Son dönemde ilk dansın yanı sıra zeybek, harmandalı gibi danslar da düğün dansı derslerinin içine girdi. Sadece zeybek, harmandalı değil oyun havası ve halay da var. Kim düğününde ne yapmak, ne şekilde dans etmek istiyorsa, kendini iyi hissedeceği şekilde, misafirlerine güzel görüntüler sergilemek için bizlere geliyorlar." Gür, kursların süresinin çiftlerin seçtikleri parça ve gelinliğin modeline göre değiştiğini belirterek, düğünden yaklaşık 2 ay önce kurslara başlandığını, 6-7 derste çiftlerin eğitimi tamamladıklarını ifade etti. - Nisan ile kasım arasında talep artıyor Çiftlerin farklı isteklerinin de olduğunu anlatan Gür, "Mesela damat tek başına zeybek yapmak istiyor veya gelin kız arkadaşlarıyla birlikte bir gösteri hazırlamak istiyor. Elimizden geldiği kadar çiftlerin isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Şov hazırlıyoruz, onları yönlendiriyoruz." dedi.

Gür, düğün dansı kurslarının fiyatlarının şehirlere göre farklılık gösterdiğini dile getirerek, "Kurslar 400 liradan başlayıp bin, bin 200 liraya kadar gidiyor. Fiyat, çiftlerin seçtikleri parça, koreografi ve dersin süresiyle doğru orantılı. Minimum 400 liradan başlıyor diyebilirim." ifadesini kullandı. Düğün danslarına talebin nisan-kasım aylarında arttığını belirten Gür, "Düğün dansları, dans kursları için farklı bir iş kolu. Bununla ilgili dans okulları olarak internet siteleri üzerinden de yatırımlar yapıyor, reklamlar veriyoruz." diye konuştu. - "4 saatlik eğitim çiftin sahneye çıkması için yeterli" Trio Dans ve Sanat Akademisi Kurucu Eğitmeni Şenol Vefa Gülmez de 19 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, düğün dansı kavramının hep var olduğunu ancak son birkaç yıldır furya haline geldiğini söyledi. Gülmez, "Kurs süreleri 2 saatten başlıyor 8 saate kadar gidiyor. Standart programlarda yaklaşık 4 saatlik bir eğitim çiftin sahneye çıkması için yeterli." dedi. Kurslara en fazla yaz aylarında talep geldiğini ifade eden Gülmez, 4 saatlik standart bir programın fiyatının 500-600 lira civarında olduğunu, bazı özel kampanyaların da yapıldığını bildirdi.