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"İlk etapta kullanıcılara işlem hacmi limiti getirilmemeli"

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

CK Enerji Ticaret Direktörü Hüseyin Yeğin: - "EPİAŞ tarafından 2020 yılında devreye alınması planlanan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası'nda ilk etapta kullanıcılara işlem hacmi limiti getirilmemesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Ticaret Direktörü Hüseyin Yeğin, EPİAŞ tarafından 2020 yılında devreye alınması planlanan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası'nda (İTEP) ilk etapta kullanıcılara işlem hacmi limiti getirilmemesi gerektiğini belirtti.

CK Enerji'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeğin, İTEP'in, gelecek dönemlere ait elektrik fiyatlarındaki değişimleri anlık olarak izleme imkanı sağlayacağını kaydetti.

Yeğin, şunları kaydetti:

"İTEP'in teminat netleme mekanizmasından ötürü, al-sat yapan ticaret şirketlerine yararı tartışılmaz. Bu şirketler, tezgah üstü piyasada alım-satım işlemlerinde pozisyonlarını kapatmış olsa bile, alım yönündeki işlemler için teminat mektubu vermeye devam ediyorlar. Fakat İTEP ile birlikte pozisyonlarını kapattıkları anda teminat yükümlülükleri de ortadan kalkmış olacak. Bizim gibi doğal alıcı konumunda olan görevli tedarik şirketleri açısından, İTEP için teminat yükümlülüklerinin hemen hemen tezgah üstü piyasa ile aynı olacağını söylemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum."

Özellikle yıllık tüketimi 50 milyon kilovatsaat üstü yüksek tüketime sahip, son kaynak tedariği kapsamındaki müşterilerin İTEP’te işlem gören ileri tarihli elektrik kontratlarını kolayca takip edebileceklerine dikkat çeken Yeğin, "Söz konusu müşteriler elektrik tedarik maliyetlerindeki değişkenliği azaltmak için tedarikçilerinden kendileri adına tezgah üstü piyasalarda veya İTEP'te işlem yapmasını talep edebilirler. Yani İTEP, müşteriler için vadeli elektrik ürün fiyatlarını izleme, fiyatlardaki değişimleri anlık olarak takip etme imkanı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İTEP için kesinlikle nakdi uzlaştırmalı değil, aylık ödemeli olması gerektiğini kaydeden Yeğin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca İTEP'in başlangıçta, işlem hacmi anlamında katılımcılara herhangi bir limit getirmemesini, piyasanın işleyişinin gözlemlenerek gerekirse bu limitlerin sonradan uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İTEP'in mevcut piyasalardan kaynaklı yükümlülüklerin üstüne çok fazla ilave yükümlülük getirmemesi gerekir. Bu sağlandığı ölçüde şirket olarak arkasında hacim olan, referans fiyat gösterge niteliği güçlü her türlü piyasanın içinde oluruz ve destekleriz."

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“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”
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CK Enerji

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