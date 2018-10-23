"İlk hedefimiz 1 milyon 300 bin Çinli turisti ülkeye getirmek"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin'de yılda 130 milyon turistin yurt dışına seyahat ettiğini belirterek, "Bizim ilk hedefimiz 1 milyon 300 bin Çinli turisti ülkeye getirmek" dedi.

Türk ve Çinli iş insanlarıyla makamında bir araya gelen Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği olarak geçen sene Anhui eyaletini ziyaret ettiklerini, bu ziyaret sırasında eyalet valisiyle dostluk ve iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi.

Anhui'nin 75 milyonluk nüfusuyla Türkiye kadar büyük bir eyalet olduğunu aktaran Karaloğlu, şu anda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında hem siyasi hem de dostluk ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 30 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken, Karaloğlu, "28-29 milyarlık bir dış ticaret hacmimiz var, ancak bir problemimiz var. Bizim ihracatımız bu dış ticaret içerisinde 3 milyar dolar civarında. Bunu sürdürülebilir kılmak için mutlaka dış ticareti dengeye getirmek zorundayız. İhracat ve ithalat rakamlarını bir birine yaklaştırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.