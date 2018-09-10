FİNANS

“İlk İşim Girişim” yarışması başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında düzenlenen, inovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘’İlk İşim Girişim’’ yarışması başvuruları 7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında bu yıl dördüncüsü düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması için başvurular başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında düzenlenen, inovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘’İlk İşim Girişim’’ yarışması başvuruları 7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada finale kalan projeler 24 Ekim’de açıklanacak. Finalistler jüri önünde gerçekleştirecekleri sunumlarından önce temel girişimcilik ve sunum eğitimine katılmaya hak kazanacaklar.

"İlk İşim Girişim Yarışması 2018’in" kazananları iki farklı kategoride farklı ödüllerin sahibi olacak. ‘’Yeni Girişimler’’ kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncü 5 bin TL ödül alacak. ‘’Yeni Girişimler’’ kategorisinin kazananları sırasıyla Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis imkânlarına da sahip olacaklar.

‘’Yeni Fikirler’’ kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL para ödülü kazanacak. ‘’Yeni Fikirler’’ kategorisinde dereceye giren tüm adaylara ayrıca Yıldız Ön Kuluçka Merkezi’nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

Katılımcılar başvurularını "www.ilkisimgirisim.com" sitesi üzerinden online olarak yapabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
“İlk İşim Girişim” Yıldız Teknopark

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