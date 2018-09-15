FİNANS

"İlk İşim Girişim" yarışması başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "İlk İşim Girişim" yarışması için başvurular başladı - "Yeni Girişimler" ve "Yeni Fikirler" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 7 Ekim’e kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "İlk İşim Girişim" yarışması için başvurular başladı.

Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında düzenlenen, inovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "İlk İşim Girişim" yarışması başvuruları 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada finale kalan projeler 24 Ekim’de açıklanacak.

Finalistler, jüri önünde gerçekleştirecekleri sunumlardan önce temel girişimcilik ve sunum eğitimine katılmaya hak kazanacak.

"İlk İşim Girişim" yarışmasının 2018’in kazananları, iki farklı kategoride farklı ödüllerin sahibi olacak. "Yeni Girişimler" kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 10 bin lira, ikinci 7 bin 500 lira ve üçüncü 5 bin lira ödül alacak. "Yeni Girişimler" kategorisinin kazananları sırasıyla Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis imkanlarına da sahip olacak.

"Yeni Fikirler" kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 7 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 3 bin lira para ödülü kazanacak. "Yeni Fikirler" kategorisinde dereceye giren tüm adaylara ayrıca Yıldız Ön Kuluçka Merkezi'nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

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çalık holding Yıldız Teknopark Yıldız TTO

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