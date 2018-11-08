FİNANS

"İlk İşim Girişim" yarışmasının kazananları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin: - "Esas olan bilginin üretilmesi, üretilen bu bilginin ticarileşmesi. Girişimcilerin bilgi ve bilim ile destekleyici çalışmalar yapmaları, üniversitelerin de buna öncü olmaları gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ortaklığında, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İlk İşim Girişim" yarışması sonuçlandı.

Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortak açıklamasına göre, Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında düzenlenen; inovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "İlk İşim Girişim" yarışmasının kazananlarına ödülleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen törende takdim edildi.

Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmanın finalistleri jüri önünde gerçekleştirdikleri sunumlarla projelerini anlattılar.

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- Yeni Girişimler ve Yeni Fikirler Ödüllendirildi

Yarışmanın kazananları iki ayrı kategoride farklı ödüllerin sahibi oldu. "Yeni Girişimler" kategorisinde Meinox İlaç Teknolojileri projesiyle Fatih Kocabaş birinci olurken, Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Göz Tembelliği Tedavisi Destek Sistemi projesiyle Ufuk Çoban ikinci ve Haus Freeze Dry projesiyle Hazel Topçu üçüncü sırada yer aldı.

İlk üç dereceye girenler ödüllerini Sanayi ve Teknolojisi Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Çalık Holding Bankacılık Grup Başkanı Galip Tözge ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner'in elinden aldılar. Ödül kazanlar Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis imkanlarına da sahip olacak.

"Yeni Fikirler" kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında FilameX - Mini 3D Filament Ekstrüzyon Makinesi projesiyle Burak Horuz birinci olurken, Blok-Z projesiyle Erhan Yıldırım ikinciliği ve Md-Led Therapy projesiyle Talha Korkmaz üçüncülüğü kazandı. Bu kategoride dereceye giren tüm adaylara ayrıca Yıldız Ön Kuluçka Merkezi’nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

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- "Eğitim ve araştırma sanayi şirketlerinin de işi olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkati çekerek, toplumun tüm paydaşlarının milli hedefleri maksimize etmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim ve araştırmanın sadece üniversitelerin işi olmadığının altını çizen Şahin, "Eğitim ve araştırma, sanayi şirketlerinin de işi olmalı ve bu doğrultuda üniversiteler ile sanayi arasında güçlü iş birliği olmalı. Esas olan bilginin üretilmesi, üretilen bu bilginin ticarileşmesi. Girişimcilerin bilgi ve bilim ile destekleyici çalışmalar yapmaları, üniversitelerin de buna öncü olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık Holding Bankacılık Grup Başkanı Galip Tözge de Türkiye'nin üreten ve değer yaratan, rekabet edebilen bir ülke olma yolundaki dönüşümünü hızlandırmak için girişimciliğin çok önemli bir rol oynadığına inandıklarını belirterek, bu ekosistemi oluşturmak ve büyütmek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Gençlerin girişimcilik heveslerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Tözge, genç girişimcilere başarılı olmak için azimle, vazgeçmeden, pes etmeden çalışmalarını tavsiye etti.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ise şunları kaydetti:

"Girişimci, maaşlı iş bulamayan kişi ya da işsiz değildir. Fikri olup onu hayata geçirmek isteyen, bunun için çalışan, çabalayan kişidir. Ancak fikir toplam işin yüzde 20'sidir, hayata geçirmekse ekip işidir. Başarı, fikir pazara sunulduğunda gelir. Dünyadan ve ülkemizden çıkan örnekler bilimin ne kadar değerli olduğunu sürekli kanıtlıyor. Bilim sayesinde, tonlarca ürün satıp kazanacağınızdan çok daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Ülkemizde girişimciliğin artmasından, devlet ve STK teşviklerinin de her geçen gün artarak girişimcilik ekosistemini beslemesinden, bu ekosistemin bir parçası olarak mutluluk duyuyoruz.”

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çalık holding “İlk İşim Girişim” Yıldız Teknik Üniversitesi

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