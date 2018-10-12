Gökhan Artan / İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın 31 Ekim'deki ilk tarifeli seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağında bulunmak isteyen yolcular yer dolu uyarısıyla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın 21 Haziran’da İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk inen uçak olarak tarihe geçmesi sonrası vatandaşlar da 31 Ekim çarşamba günü yapılacak ilk tarifeli seferde yer almak için THY'nin rezervasyon sitesine girererek bilgi alıyor.

İlk tarifeli uçuşta ilk yolcular olarak tarihe geçmek isteyenler, THY'nin ilk tarifeli uçağın ne zaman ve nereye yapılacağını açıklaması sonrası ilk sefere rezervasyon yaptırmak istedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan içinde protokolün de yer alacağı ve geniş bir katımın olacağı saat 11:10'da Ankara'ya havalanacak TK2124 sefer sayılı THY uçağına rezervasyon yaptırmak isteyenler "dolu" uyarısıyla karşılaştı.

İkinci tarifeli sefer olacak TK2125 sefer sayılı saat 13:30'daki Ankara-İstanbul Yeni Havalimanı uçuşunda da yer kalmadı.

Aynı gün son uçuşun yapılacağı TK978 sefer sayılı saat İstanbul Yeni Havalimanı-Ercan seferinde ise bugün saat 13:17'de rezervasyon sayfasına girenler "yer var" bilgisiyle karşılaştı.

Boeing 737/800 tipi uçaklarla gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasnda THY, tüm operasyonu Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak bir planlama yapacak.

