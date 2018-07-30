İlk tramvay ihracatına imza atan Durmazlar hedef büyüttü

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Polonya'nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan tramvay ihalesini kazanan ve bu alanda Türkiye'nin ilk ihracat sözleşmesini imzalayan Durmazlar Holding, sektörde dünya markası olmayı hedefliyor. Ürettiği tramvay ve hafif raylı araçlarda yüzde 87 yerlilik oranını yakalayan firma, bu oranı yüzde 100'e çıkarmak için çalışıyor. Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da kurulu fabrikalarında 2009 yılında tramvay ve hafif raylı metro aracı üretmeye başladıklarını söyledi. Tramvay ve hafif raylı metro aracı üretiminde bünyelerindeki Durmazlar Makine'nin çalışanlarının altyapısı olduğunu belirten Durmaz, "Bizim aracımız kendi tasarımımız, yazılımlarımız kendi yazılımlarımız. Hepsi Türkiye'nin vatandaşları, pırıl pırıl delikanlılar, genç kızlarımız bu tramvayları, trenleri hareket ettiriyorlar, insanımızın kullanımına sunuyorlar." dedi. Durmaz, bu alanda 2009 yılında üretime başladıklarını ve ilk araç teslimatını 2013 yılında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "O yıl ilk aracımız Bursa sokaklarında yürümeye başladı. Bursa'ya 6 araç satmıştık. Arkasından 12 tramvay daha sattık. 60 adet de hafif raylı metro aracından sattık." diye konuştu.

- "Büyümenin sancılarını çekmiyoruz" Bursa'nın ardından yeni ürettikleri ve "Panorama'' adını verdikleri araçlardan Samsun ve Kocaeli'ye sattıklarını ifade eden Durmaz, söz konusu araçların artık bu şehirlerde dolaştığını anlattı. Durmaz, Türkiye'de gösterdikleri başarıyı yurt dışına taşımak istediklerini, bu amaçla Polonya'nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan ihaleye girdiklerini belirterek, "Polonya'da bu yılın şubat ayında ihaleyi kazandık. Geçtiğimiz günlerde de bu sözleşmeyi imzaladık. Bundan sonraki süreçte inşallah Avrupa'nın ve dünyanın diğer ülkelerinde de ihalelere katılabiliriz. Bu süreç zorlu bir süreç. Dikkatli yürümemiz gerek. Büyümenin sancılarını çekmiyoruz. Neredeyse 10 senelik süreçte Avrupa'ya alnımız ak olarak araç ihraç edebilecek bir konuma gelmiş durumdayız." dedi. Ürettikleri araçları Türkiye'deki belediyelere yurt dışındaki firmaların yarı fiyatına verdiklerini söyleyen Durmaz, şöyle devam etti: "Allah sağlık verdikçe, aklımız yettikçe bunların peşinden koşturup ülkemize, memleketimize döviz getirelim. Artık Fatma'nın, Ayşe'nin, Halim'in, Salih'in karnı doysun. Yabancılara bu kadar paralar dökmeyelim. Biz üretelim. Düne kadar hep fazla fazla ödemek zorunda kaldı ülkemizin belediyeleri, kullanıcıları. Bu vatanın bir evladı olarak, ilk çıkış noktamız insanlığa hizmet etmek. Bizim devletimiz ve firmalarımız ne kadar güçlü olursa dünyada söz sahibi olmamız, refahı tabana yaymamız ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağımız inancıyla hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız, ekibimiz de öyle. İnşallah daha büyük markalarla yarışırız. Hedefimiz sektörde dünya markası olmak."