Geride kalan 80 yıl içinde 51,5 milyon ton sıvı ham demir üretildiği aktarılan açıklamada, "1937'de temeline konulan bir kürek harçla hayat bulan KARDEMİR, 82 yıl sonra bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüşürken, Türkiye bugün dünyanın 8, Avrupa’nın ise 2. en büyük çelik üreticisi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), Türkiye'nin bugün dünyanın 8, Avrupa’nın ise 2. en büyük çelik üreticisi olduğu bildirildi.

"KARDEMİR, özellikle 2010 yılından sonra yaptığı yaklaşık 1,3 milyar doların üzerindeki yatırımlarla hem üretimlerini artırmış, hem ürün çeşitliliği sağlamıştır. KARDEMİR, demir yolu rayı ve ağır profil üretiminde Türkiye’nin tek milli markasıdır.

Ülkemizin stratejik yatırımlarından biri olan Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerimizde önümüzdeki aylarda seri üretime başlanacaktır. Böylelikle KARDEMİR, cevherden mamule kadar entegre tesislerde demir yolu tekeri üreten sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alacak, rayda olduğu gibi Türkiye’deki demir yolu seferberliğinde T.C.D.D. ile olan stratejik işbirliğini daha da pekiştirecektir."

Ana hedef olarak üretim kapasitesinin 3,5 milyon tona çıkarılması olduğu vurgulanan açıklamada, çelikhanede başlatılan yatırımların yıl sonunda tamamlanarak 2,9 milyon ton kapasiteye ulaşılacağı ve hedefe bir adım daha yaklaşılacağı belirtildi.

Çevre yatırımlarının tamamlandığı ve sosyal sorumlulukların yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, köklü sanayi kültürü ve vizyoner bakışıyla, ekip ruhu içerisinde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayarak, hizmet kalitesi ve verimliliklerini artırarak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre odaklı yaklaşımla mali ve teknik olarak sürdürülebilir bir başarıyı yakalayacak stratejisiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir."

