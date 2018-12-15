İlk yerli ve milli baz istasyonlarının 455'i sahada

ARİFE YILDIZ ÜNAL - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834'ünün teslimatının yapıldığını belirterek, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i, halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor." dedi. Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkıları, 100'den fazla şirketin katılımıyla Türk mühendislerce Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın geliştirildiğini anımsattı. Türkiye'nin tasarımı tamamen yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldiğine dikkati çeken Balcı, haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK'ın, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olduğunu anlattı. "Türkiye'nin 5G ve ötesi için İletişim Gücü" sloganıyla çalışmalarına başladığını vurgulayan Balcı, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında birinci fazda 508, ikinci fazda 326 olmak üzere toplamda 834 ULAK baz istasyonu siparişinin tamamının teslimatını tamamladıklarını söyledi.

Yeni siparişlere cevap vermek için de hazır olduklarını vurgulayan Balcı, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i hali hazırda halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı. Evrensel Hizmet Projesi'nin yanı sıra operatörlerin şebekeleri için de hazırlıklarını tamamlandıklarına dikkati çeken Balcı, halen büyük bir kısmı şehir merkezinde olmak üzere 20'den fazla noktada ULAK baz istasyonunun operatörlere canlı trafiği taşıdığını kaydetti. - "Yeni siparişler için görüşmelerimiz sürüyor" 4,5G baz istasyonlarına yatırımın, 2024 yılına kadar devam etmesinin beklendiğini dile getiren Balcı, bu sürede yaklaşık 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Bu yatırımın önemli bir bölümünü, yerli ve milli ULAK baz istasyonlarıyla yapılmasını hedeflediklerine işaret eden Balcı, şöyle devam etti: "Bu kapsamda yeni siparişler için BTK koordinesinde operatörlerle görüşmelerimiz sürüyor. Geldiğimiz nokta, dünya çapındaki diğer üreticileri dikkate aldığımızda, başlangıç olarak son derece ümit verici. Süratle değişen, kendini yenileyen ve yüksek teknoloji gerektiren iletişim altyapılarında teknolojik, ekonomik ve siber güvenlik açılarından milli ve yerli ürünler ile yerimizi almalı ve devam ettirmeliyiz. ULAK Haberleşme olarak, ekosistemimizle geliştirdiğimiz, ULAK baz istasyonlarımız ile MİLAT Ağ Yönetim (MAYA) Sistemlerimiz ile önemli bir fırsatı yakaladık. Bu fırsatı kaçırmamak için elimizden gelen tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Elbette sistemlerimiz kullanıma girdikçe bizlere, yerli ve milli çözümlere olan güven artacak. Beklentimiz tüm bu gelişmelerle mevcut sipariş oranlarının da artması ve bizim rekabet gücü yüksek, çok daha maliyet etkin çözümler üretebilmemize imkan sağlayacak şartların oluşması."