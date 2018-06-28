İlknur Menlik: ABD'ye ek vergi çiftçiyi üretime teşvik eder

Gül Kaba, İSTANBUL/(DHA) - ABD'den ithal edilecek ürünlere getirilen ek verginin badem, ceviz ve pirinç gibi ürünlerin üretiminde çiftçiyi teşvik edeceğine dikkat çeken Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Alınan karar, 'doğru, haklı ve yerinde'dir; çiftçinin motivasyonunu artıracaktır" dedi. ABD, Mart ayından itibaren ülkeye ithal edilen çelikten yüzde 25, alüminyumdan yüzde 10 ek gümrük vergisi almaya başladı. Türkiye ise misilleme olarak, 21 Haziran’dan itibaren bu ülkeden 22 ürünü ek gümrük vergisiyle ithal etmeye başladı. Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirilen kararla, çeşitli oranlarda ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanan ürünler arasında sert kabuklu meyveler, pirinç, yaprak tütün ve alkollü içkiler de var. Artık ABD menşeili ceviz ve badem gibi sert kabuklu meyveler yüzde 10, pirinç yüzde 25, tütün yüzde 30, başta viski olmak üzere alkollü içkiler yüzde 70 ek gümrük vergisi ile ithal ediliyor. "ALINAN KARAR DOĞRU, HAKLI VE YERİNDEDİR"

DHA'ya kararı değerlendiren TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, ithalatın önünü kesmenin her zaman çiftçiyi,üreticiyi motive edeceğini söyledi. Menlik, "Hükümetimizin aldığı bu kararın, 'doğru, haklı ve yerinde' olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı dış politikada olduğu gibi dış ticarette de karşılıklılık söz konusudur. Bugünün küreselleşen dünyasında bütün ülkeler, birbirine bağımlıdır. Bir kurallar bütünü içerisinde yürütülmesi gereken ticarette, siz benim ürünlerimin ithalatına vergi koyarsınız, ben de sizden yaptığım ithalata vergi koyarım" diye konuştu. 2017 YILI İTHALAT RAKAMLARI ABD'den 2017 yılında badem, ceviz, pirinç ve tütünde 244 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirten Menlik, "Türkiye, 2017 yılında ABD’den 104 milyon dolarlık badem, 52 milyon dolarlık ceviz, 36 milyon dolar tutarında pirinç ve 52 milyon dolarlık tütün ithal etti; yani bu dört kalemde 244 milyon dolarlık bir ithalatımız vardır" dedi. "YERLİ ÜRETİMİN TEŞVİKİ BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR" Üretimin yetersiz olduğu ürünlerde yapılan ithalatın, ek gümrük vergisi ile daha pahalı hale geldiğine dikkat çeken Menlik, "Bu, ülkemiz üreticisinin korunması ve yerli üretimin teşviki bakımından önemlidir, üretimi teşvik edecektir. İthal kuruyemiş ve çerez ülkeye girdikçe çiftçi ekim yapmıyordu çünkü rekabet edemiyordu. Üretim açısından çiftçinin motivasyonunu artıracaktır" ifadelerini kullandı.