İllegal bahse ve kumara MASAK merceği

DENİZ ÇİÇEK - Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işlemin önüne geçildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MASAK, geçen yıl da aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan veri ve şüpheli işlem bildirimlerine yönelik analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdü.

Farkındalığın artırılması ve elektronik bildirim uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla şüpheli işlem bildirim sayısı 2017 yılında 176 bin 411 iken, geçen yıl bu rakam 222 bin 743'e ulaştı. MASAK'a gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık yüzde 99,53'ü finansal kuruluşlardan geldi.

Kuruma 2017 yılında ulaşan adli talep ve ihbar sayısı 27 bin 209 iken, bu sayı geçen yıl 23 bin 194 olarak gerçekleşti.

- Terörizm finansmanı bildirimleri FETÖ ile irtibatlı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Geçen yıl terör veya terörizmin finansmanı konulu 22 bin 317 bildirim alınırken, bunların 22 bin 18'i FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunması şüphesiyle gönderildi.