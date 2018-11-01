ILO, SGK'ya Suriyeliler için 70 milyon TL verecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, SGK ile yeni bir anlaşma yapma arifesinde olduklarını belirterek, "Çalışma izni ücretlerinin bizim tarafımızdan karşılanması ve kayıtlı Suriyeli istihdam eden veya çalıştırdığı Suriyelileri kayıt altına alan iş verenin 6 ay boyunca sigorta primlerini biz ödeyeceğiz. SGK'ya ilk etapta 70 milyon TL civarında kaynak sunacağız. Bu pilot bir uygulama." dedi. Numan Özcan, basın sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, ILO Türkiye’nin bugüne kadar yürüttüğü projelere değindi. Türkiye'nin çocuk işçiliği konusunda önemli iyileşme kaydettiğini ifade eden Özcan, "1999'daki rakamlara baktığınız zaman çocuk işçiliğiyle ilgili sorun çok küçük birkaç alanda sınırlı kalmıştı. Şimdi Suriyelilerle birlikte yeniden gündemimize girdi." ifadelerini kullandı. ILO olarak mevsimlik işçilerin çocuklarıyla ilgili bir çalışma başlattıklarını anlatan Özcan, "Mevsimlik işte çalışan çocukların okula devam etmelerinin sağlanması. Bunu 5 yıl önce Ordu'da başlattık. Daha sonra Sakarya ve Düzce'ye de geçtik. Hem Bakanlıkla, hem ildeki mülki idare amirleriyle çalışıp, geçici merkezler kurarak, çocukların bahçe fındık toplamaya değil, eğitim merkezlerine gelmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye iş gücü piyasasında, özellikle kadın ve genç kayıt dışı istihdamında yapısal sorunların devam ettiğini aktaran Özcan, "Türkiye'de 5 milyona yakın kişi kırılgan istihdamda. Toplam istihdamın yüzde 28,4'üne denk geliyor. 2002'de yüzde 44'müş bu oran. Önemli bir düşüş var. Ama kadınlarda hala yüksek. Kadınların 3'te 1'i bu tip işlerde çalışıyor." bilgisini verdi. Şu anda gündemlerini en çok meşgul eden konuların başında mültecilerle ilgili sorunların geldiğini aktaran Özcan, Türkiye'nin, 3,5 milyon Suriyeli ve 500 bin kadar da diğer milletlerden insana ev sahipliği yaptığını anlattı. Bu kişilerin doğal olarak iş gücü piyasasına girdiğini vurgulayan Özcan, "Suriyelilerin çalışma çağındaki nüfusuna baktığımızda 1 milyona yakın kişinin iş gücü var. Bunların büyük bir kısmı şu anda çalışıyor. Yüzde 99'una varan kısmı kayıt dışı çalışıyor. Aslında Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimiyle ilgili yasal bir engel yok. Ancak farklı sebeplerle kayıt dışı çalışıyorlar." diye konuştu.

"Kayıtlı çalışma noktasında Suriyelileri bile ikna etmekte zorlanıyoruz" ifadesini kullanan Özcan, şunları söyledi: "Mültecilere yardım amacıyla parasını Avrupa Birliği'nin verdiği, Kızılay kartı var. Kişi başı 120 lira. 4-5 kişilik bir aile olunca bu rakam 500-600 lira oluyor. Kayıtlı çalıştıklarında bu yardım kesiliyor. Bu gelirden de olmak istemiyorlar. Bir de kişi nerede kayıtlı ise orada çalışması gerekiyor. İş veren de çoğunlukla maliyet avantajı olduğu için Suriyelileri tercih ediyor. Bütün bu faktörler bir araya gelince kayıt dışılık da artıyor." Özcan, SGK ile yeni bir anlaşma yapma arifesinde olduklarını aktararak, "Çalışma izni ücretlerinin bizim tarafımızdan karşılanması ve kayıtlı Suriyeli istihdam eden veya çalıştırdığı Suriyelileri kayıt altına alan iş verenin 6 ay boyunca sigorta primlerini biz ödeyeceğiz. SGK'ya ilk etapta 70 milyon TL civarında kaynak sunacağız. Bu pilot bir uygulama. Amacımız bunun etkilerini görmek. Suriyeliler ne kadar aynı işte kalıyorlar? Etki analizini yaptıktan sonra buradan bir politika çıkarılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.