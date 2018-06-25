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İmalat sanayi KKO 0.4 puan artışla yüzde 78.3'e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Haziran ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 78.3'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Merkez Bankası, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Haziran ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 78.3'e yükseldiğini açıkladı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak
yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2018 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken; yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlenmektedir" denildi.

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