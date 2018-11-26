İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Kasım’da yüzde 73.1'e geriledi

İstanbul, 26 Kasım (DHA) - İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım ayında bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak yüzde 74.1'e geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak yüzde 73.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, " 2018 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlenmektedir " denildi.

