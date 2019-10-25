İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.4 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), yüzde 76.0 ile değişmedi.

Kapasite kullanım oranı, aynı dönemde tüketim mallarında yüzde 74.7'den yüzde 75.1'e, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 74.7'den yüzde 75.3'e, ara mallarda yüzde 75.5'ten yüzde 75.6'ya çıkarken, yatırım mallarında yüzde 75.7'den yüzde 75.5'e ve dayanıklı tüketim mallarında da yüzde 74.7'den yüzde 74.0'e geriledi. (Grafik)

