FİNANS

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.4'e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.4 düzeyine yükseldi.

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.4 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), yüzde 76.0 ile değişmedi.
Kapasite kullanım oranı, aynı dönemde tüketim mallarında yüzde 74.7'den yüzde 75.1'e, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 74.7'den yüzde 75.3'e, ara mallarda yüzde 75.5'ten yüzde 75.6'ya çıkarken, yatırım mallarında yüzde 75.7'den yüzde 75.5'e ve dayanıklı tüketim mallarında da yüzde 74.7'den yüzde 74.0'e geriledi. (Grafik)

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