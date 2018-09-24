FİNANS

İmalat sanayide kapasite kullanımı Eylül’de 1.6 puan düştü

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine düştü.

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine düştü.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.8 puan azalarak yüzde 75.8 düzeyine indi.
Aynı dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü.

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