İmalat sanayide kapasite kullanımı Eylül’de 1.6 puan düştü

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine düştü.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.8 puan azalarak yüzde 75.8 düzeyine indi.
Aynı dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü.
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