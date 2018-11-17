İmar barışı en fazla Zonguldak ve Edirne konut fiyatlarını artırdı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İmar barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN ile Coldwell Banker iş birliğiyle hazırlanan "İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler" başlıklı rapora göre, imar barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı.