"İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru bekliyoruz"

Yüksel, yapının ve arsasının mülkiyet durumunun, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedileceğini kaydederek, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanların ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nın kapsam dışında olacağını anlattı.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceğini anımsatan Yüksel, Yapı Kayıt Belgesi'nin yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağını aktardı.

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, "İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden işler her geçen gün yoğunlaşacaktır. Erken başvurmakta fayda var, son başvuru tarihi yaklaştıkça yoğunluk artacaktır." dedi.

İmar barışının bir devam kanunu olduğunu aktaran Yüksel, "Türkiye'de deprem ve dayanıksız yapılarla ilgili hükümetin aldığı bazı temel kararlardan birincisi Kentsel Dönüşüm Kanunuydu, ikincisi İmar Kanunuydu. Ancak İmar Kanunu değişik sebepler nedenlerle baştan sona ele alınamadı. Bunu yapmak uzun süreceği için İmar Kanununu değiştiren bir madde koyarak İmar Barışı'nı getirdiler." şeklinde konuştu.

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- "Erken başvurmakta fayda var"

Yüksel, bu düzenlemenin İmar Affı değil İmar Barışı olduğunu belirterek, affın tek taraflı olduğunu, burada hükümetin elini vatandaşa uzattığını, belirli şartlarla ona belge verdiğini, vatandaşın da bir bedel ödediğini söyledi.

Türkiye'de az veya çok birçok binada kaçak durumunun söz konusu olduğunu dile getiren Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de kaçak yapıların sayısı belli değil. Şu anda İmar Barışı'na dahil olabilecek 13 milyondan fazla yapı sayısı konuşuluyor. Yani İmar Barışı 13 milyondan fazla yapıyı kapsıyor. Bunların bir kısmının köylerde ve küçük yerlerde olduğunu düşünürsek bu kimseler başvurmayabilir. Biz İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden işler her geçen gün yoğunlaşacaktır. Erken başvurmakta fayda var, son başvuru tarihi yaklaştıkça yoğunluk artacaktır."