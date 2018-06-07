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"İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel: - "İmar Barışı 13 milyondan fazla yapıyı kapsıyor. Bunların bir kısmının köylerde ve küçük yerlerde olduğunu düşünürsek bu kimseler başvurmayabilir" - "İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden işler her geçen gün yoğunlaşacaktır. Erken başvurmakta fayda var, son başvuru tarihi yaklaştıkça yoğunluk artacaktır"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, "İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden işler her geçen gün yoğunlaşacaktır. Erken başvurmakta fayda var, son başvuru tarihi yaklaştıkça yoğunluk artacaktır." dedi.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tüm Yönleriyle İmar Barışı Çalıştayı"nda imar barışı ele alındı.

Etkinlikte konuşan Yüksel, kanun kapsamında, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğini söyledi.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceğini anımsatan Yüksel, Yapı Kayıt Belgesi'nin yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağını aktardı.

Yüksel, yapının ve arsasının mülkiyet durumunun, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedileceğini kaydederek, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanların ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nın kapsam dışında olacağını anlattı.

İmar barışının bir devam kanunu olduğunu aktaran Yüksel, "Türkiye'de deprem ve dayanıksız yapılarla ilgili hükümetin aldığı bazı temel kararlardan birincisi Kentsel Dönüşüm Kanunuydu, ikincisi İmar Kanunuydu. Ancak İmar Kanunu değişik sebepler nedenlerle baştan sona ele alınamadı. Bunu yapmak uzun süreceği için İmar Kanununu değiştiren bir madde koyarak İmar Barışı'nı getirdiler." şeklinde konuştu.

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- "Erken başvurmakta fayda var"

Yüksel, bu düzenlemenin İmar Affı değil İmar Barışı olduğunu belirterek, affın tek taraflı olduğunu, burada hükümetin elini vatandaşa uzattığını, belirli şartlarla ona belge verdiğini, vatandaşın da bir bedel ödediğini söyledi.

Türkiye'de az veya çok birçok binada kaçak durumunun söz konusu olduğunu dile getiren Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de kaçak yapıların sayısı belli değil. Şu anda İmar Barışı'na dahil olabilecek 13 milyondan fazla yapı sayısı konuşuluyor. Yani İmar Barışı 13 milyondan fazla yapıyı kapsıyor. Bunların bir kısmının köylerde ve küçük yerlerde olduğunu düşünürsek bu kimseler başvurmayabilir. Biz İmar Barışı için 8-10 milyon başvuru olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden işler her geçen gün yoğunlaşacaktır. Erken başvurmakta fayda var, son başvuru tarihi yaklaştıkça yoğunluk artacaktır."

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- "Hazine arazisinde yapısı olanlar sistem kabul etmese de başvurmalı"

Yüksel, Hazine arazisindeki kaçak binalarla ilgili başvuru yapabilmek için o arazilerin Hazine tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsisinin ön şart olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O tahsisler henüz yapılmadı. O tahsisiler yapıldıktan sonra başvuru süresi başlayacak. Dolayısıyla Hazine arazisindeki kişiler hemen başvurmalı mı yoksa beklemeli mi sorularının cevabı başvurmalı. Sistem kabul etmese bile vatandaş başvurmalı. Çünkü daha sonra belki hakları düşebilir ya da onlar adına başkası başvurabilir.

Burada önemli olan bir bina üzerinde birden çok kişi de hak iddia edebilir. Dolayısıyla önce başvuranın bilgileri sistemde olacağı için ikinci başvuruyu sistem kabul etmeyebilir. Bu durumda ihtilaf çıkabilir. O bakımda önce başvuran kaçak ve birden fazla sahibi olan binalarda ya da ihtilaflı binalarda erken başvurmanın avantajlı olacağını düşünüyoruz."

Yüksel, kötü niyetli ve yanlış başvurularda vatandaşın parasının yanmasının söz konusu olabileceğini belirterek, bu yüzden vatandaşın başvuru yapmadan önce bir değerleme uzmanı, hukukçu ve bilirkişiden yardım almasından fayda olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'deki gayrimenkulü kaçak statüsünde olan kişilerin mutlaka yapıyı kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, başvuru süresinin kaçırılması halinde yapının kaçak olarak kalacağını ifade etti.

Etkinlikte, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "İmar Barışının Değerleme Sektörüne Etkileri Başlıklı" bir sunum gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yüksel Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü İmar barışı

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