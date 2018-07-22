"İmar Barışı ile kat mülkiyetli tapu alınabilir"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İstanbul Zirve Yapı Denetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Akpınar, İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşın bu süreçten sonra isterse kat mülkiyetli tapuya geçiş yapabileceğini belirterek, "Vatandaşın başvuru esnasında verdiği bilgiler, binanın proje-ölçüm çalışmaları ile örtüşmediği takdirde tapu hakkını kaybedebilir." dedi.

Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde 13 milyona yakın yapıda ruhsat sıkıntısı bulunduğunu ve bu nedenle İmar Barışı'nın yürürlüğe girdiğini söyledi.

Burada, imara aykırı veya mülkiyet sorunu çözülememiş, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapıların kayıt altına alınması için getirilen bir yasal düzenlemenin söz konusu olduğunu aktaran Akpınar, bu düzenleme ile istisna tutulan alanlar hariç imar ve mülkiyet sorunu olan tüm yapılara yasallık kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

Akpınar, Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşın bu süreçten sonra isterse kat mülkiyetli tapuya geçiş yapabileceğini kaydederek, bunun için mevcut binanın projesinin çizilmesi gerektiğini, bundan dolayı da mühendislik, yapı denetim büroları ile iş birliği yapılmasının lazım geldiğini bildirdi.