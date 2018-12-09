İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - HAZİRAN 2018 yılında başlayan imar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan ise yaklaşık 40 bin yapı için ücret ödemesi yapılıp 'yapı kayıt belgesi' alındı. Mevcut durum hakkında bilgiler veren Harita ve Kadastro Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, kentsel dönüşüm ve Bursa'nın şehir yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlk başvurunun Türkiye genelinde 8 Haziran 2018 tarihinde alındığı imar barışı başvurularında son günlere gelindi. Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin kişinin başvuruda bulunduğu imar barışına Bursa'dan 400 bin yapı için başvuru yapıldı. Başvuru yapan vatandaşlardan ise yüzde 10 oranında, yani yaklaşık 40 bin kişi ücret ödemesi yapıp başvurularını tamamlayarak 'yapı kayıt belgesi' aldı. İmar barışı süreci hakkında bilgiler veren Harita ve Kadastro Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, çalışmadaki amacın yapıların son haliyle kayda geçirilmesi olduğuna dikkat çekti. Çolak, "İmar barışı, 3 kat olması gereken yerde 5 katlı bir yapınız var ya da burası konut alanı ama siz ticarethane olarak kullanıyorsunuz, bu gibi durumların kayda geçirme işlemiydi. Tespit varken, işlemler kayda girilirken vatandaşlara bazı avantajlar sunuldu. Yapını mevcut durumdaki halini devlet vatandaşın beyanı ile kabul ediyor ve mevcut durumu belgelendiriyor" dedi.

'PROJEDE BELEDİYE, MÜTEAHHİT VE VATANDAŞ BİRBİRİNE GİRDİ'

Bursa çevresinde yakın zamanda yaşanan depremlerin ardında tekrar gündeme gelen kentsel

dönüşüm hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çolak, "Bursa'da bugüne kadar gerçek manada yapılan tek kentsel dönüşüm çalışması 'Doğanbey Kentsel Dönüşüm'dür. Onun haricinde yapılan hiçbir çalışmaya kentsel dönüşüm diyemem. Çünkü kentsel dönüşümde 'kentin' dönüşümü yapılması gerekir ancak biz binaları yeniledik" dedi.

Yapılan çalışmaların Bursa'daki trafik durumunu da çıkmaza soktuğuna dikkat çeken Çolak, "Şu anda 3 merkez ilçe kendi içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyor ama tüm bu yeni yapıların trafiği İzmir-Ankara Yolunu etkiliyor. Kimse bu yol için bir genişletme ya da kentsel dönüşüm için bir çalışma yapmıyor. Zaten arada bir raylı sistem var, diğer yanlardan da yol belli bir yere kadar genişlemiş ve artık gitmiyor. Dolayısıyla Bursa'da kentsel dönüşüm kötü başladı ve kötü devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümün parsel bazında değil bölgesel yapılması gerektiğini söyleyen Çolak, "Bina bazında da kentsel dönüşüm olmaz. Şu anda yaklaşık 270 tane kentsel dönüşüm projesinde müteahhit, vatandaş ve belediye birbirine girmiş durumda. Çözülemiyor, çünkü imar planı değişikliği yapılması gerekiyor. Planın şartları var, o şartlar yerine getirilemiyor. Ortaya çıkan mali tabloda vatandaş hiçbir şekilde işin içine girmiyor. Müteahhitlerde zarara uğruyor. Burada vatandaşların beklentilerini düşük tutarsa, müteahhit arkadaşlar zaten elini taşın altına sokuyor, belediye de çalışmaların önünü açarsa sorunlar daha rahat çözüme kavuşur" dedi. 'BELEDİYENİN EN BÜYÜK SORUNU: DOĞANBEY'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk yapısı olan Doğanbey Konutlarının seçimin ardından yeni gelecek belediye başkanının en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Çolak, "Bursa'da bugüne kadar gerçek manada yapılan ilk ve tek kentsel dönüşüm çalışması 'Doğanbey Kentsel Dönüşüm'dür çünkü bir matematik hesabı vardır. Çöküntü dediğimiz bir bölgeydi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Güzel bir fırsattı ancak o dönemde odalarda çalışan arkadaşlarla konuştuğumuzda gösterilenle yapılanın farklı olduğunu iddia edildi. 5 gösterildi 15 yapıldı. Bunun nedeni ise o zaman uygulanan farklı yönetmelik gereği herkesle anlaşma zorunluluğuydu. 15 metrekare hissesi olan vatandaş bile 100 metrekarelik daire istediğinde bu kadar çok daire ancak yukarıya çıktıkça tahsis edildi. Şimdi ise tarihi eserlerimizin önüne çektiğimiz kara perdeyi tıraşlamaktan, yıkmaktan bahsediyoruz. Bu yeni dönemde gelecek olan belediye başkanının en büyük sorunlarından biri bu konudur. Çözümde ise medeni kanuna göre mülkiyet hakkı esastır. Yalnızca kamulaştırma yapılabilir. Yani bina yıkılır yerine park, pazaryeri, otopark gibi bir çalışma yapılır. Dolayısıyla yeni bir rant oluşturulamayınca ortaya büyük bir mali yük çıkar. Bunun tam anlamıyla çözülebilmesi için belediyenin konuyla ilgili odalarla bir araya gelmelidir" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ: RAHATLIKLA HALLEDEBİLECEĞİMİZ BİR MESELE

Doğanbey Konutları hakkında katıldığı bir toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bursa'da yaşayan herkesin, Bursa'ya gelen herkesin 'Şu ucubeler' diye bahsettiği konuyu, oradaki vatandaşı mağdur etmeden halletmek benim ana meselelerimden bir tanesidir. Hesap ortada, 2 bin 700 tane daire, toplamı 1 milyarı bile bulmayan bir bütçe. Biz büyükşehir olarak şirketleri dahi 4,5 milyar bütçe ile yöneten bir kurumuz. Gayet rahat halledebileceğimiz bir mesele" şeklinde konuştu.