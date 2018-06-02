"İmar Barışı'na ilişkin düzenleme"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyondan fazla konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemeye ilişkin, "İnşallah önümüzdeki hafta Çarşamba günü bunun nasıl bir formatla yapılacağı hususunu açıklayacağız. 2-3 gün içinde de müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda A haber kanalında canlı yayında soruları yanıtlayan Özhaseki, İmar Barışı'nın son durumuna ilişkin soru üzerine, bu konuda epey çalıştıklarını, kanunun çıktığını, erken seçim kararının bu işin aceleye gelmesini sağladığını söyledi.

Seçimden önce müracaatları almaya başlayacaklarını açıklayan Özhaseki, 26 milyon bağımsız birimden neredeyse 13-15 milyonunun sorunlu olduğunu, vatandaşların bu nedenle devletle kavgalı ve mahkemelik olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, "Buna güzel bir çözüm bulduk." diyerek, şöyle konuştu:

"Siyaset kurumu çözüm bulma sanatının olduğu bir kurumdur nihayetinde. Biz de bu çözümü bulduk. Herkes evinde artık rahat oturacak, belediyelerle kavga etmeyecek, mahkemeye gitmeyecek. Kendi bulunduğu gerek evini gerek iş yerini artık bir ekonomik değer olarak kullanacak. Bankalardan kredi almak istediklerinde götürecekler, onu teminat gösterip karşılığında kredi alabilecekler veya kat mülkiyetine geçemedilerse kat mülkiyetine geçecekler. Kat mülkiyetine geçince değeri daha artacak. Herkesin olduğu yerdeki malı, mülkü gerçek değerine kavuşacak. Bundan dolayı da insanlar çok mutlular.