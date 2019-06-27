FİNANS

"İmar barışında süre yıl sonuna kadar uzatılsın"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: - "(İmar barışında) Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir" - "İmar barışında şimdiye kadar 10 milyon 250 bin kişiye karşılık, yaklaşık 20 milyar TL gelir elde edildi. Hedef 15 milyon başvuruya karşılık 40 milyar TL’lik gelir elde etmek olsa da gelirin neredeyse yarısı sağlanabildi"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, imar barışında istenen başvuru ve ödeme seviyesinin sadece yarısının gerçekleştiğini belirterek, "Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir." ifadelerini kullandı.

Erkurtoğlu yaptığı yazılı açıklamayla imar barışında sürenin uzatılması talebinde bulundu.

Erkurtoğlu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birini oluşturan 14 milyon civarındaki kaçak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı, 31 Mart 2017'den önce yapılmış bina stokunun imar barışı kapsamında değerlendirilmesinin 15 Haziran Cumartesi günü tamamlandığını hatırlattı.

Sürenin uzatılması halinde devletin imar barışından gelmesini umduğu ödeme seviyesine ulaşabileceğini aktaran Erkurtoğlu, şunları kaydetti:

"Başvuru kayıt belgesinin 15 Haziran Cumartesi günü, ödemelerin ise 30 Haziran’da yapılacağı imar barışında şimdiye kadar 10 milyon 250 bin kişiye karşılık, yaklaşık 20 milyar TL gelir elde edildi. Hedef 15 milyon başvuruya karşılık 40 milyar TL’lik gelir elde etmek olsa da gelirin neredeyse yarısı sağlanabildi.İmar barışında istenilen gelirin elde edilememesinin en büyük nedeni, yüksek fiyatlar ve bunun taksitlendirilememesi.

Ziraat Bankası üzerinden her ne kadar taksitlendirme şansı sunulsa da yüksek faiz oranı, vatandaşları imar barışına başvuru yapsalar da ödeme yapmaktan uzak tutuyor. Aynı durumu sanayiciler de yaşıyor. Sanayicilerle yaptığımız istişarelerde, sanayide imar sebebiyle iskan ve ruhsat alamama şikayeti yaşadıklarını, sanayide toplam inşaat alanının fazla olmasından dolayı yüksek başvuru bedelleri çıktığından ekonomik koşullar nedeniyle ödeme yapamayan firmaların olduğunu duyuyoruz. Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı

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