FİNANS

 "İmar Barışı'nın ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı geçer"

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı İmar Barışı verilerini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

 "İmar Barışı'nın ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı geçer"

İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı İmar Barışı verilerini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “İmar Barışı'yla ekonomiye kazandırılacak kaynak miktarı 1 milyar lirayı geçer” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İmar Barışı düzenlemesine ilişkin paylaştığı son verilere göre 8 Haziran’dan bugüne kadar toplamda 2 milyon 614 bin 570 başvuru yapılan imar barışından ekonomiye 659 milyon 506 bin 741 lira kaynak kazandırıldı.

“ENTEGRASYON ARTACAK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, kaynak miktarının zaman içinde 1 milyar lirayı aşacağını ifade etti. Düzenlemenin, çoğu İstanbul’da bulunan 10 milyon civarında konut sahibini ilgilendirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Altan, “İmar Barışı gibi konular, sorun çözücü, para akışı ve ekonomik canlanmayı teşvik edici ve sosyal boyutu olan başlıklar. Özellikle de imar barışının bütün bu vasıfları taşıdığı söylenebilir. Söz konusu düzenlemeyle kayıtlardaki işlev kaybı ve pürüzler ortadan kaldırılacak. Bu sayede inşaat ve konut sektörü daha da ivmelenecek, vatandaşın ayağından bir pranga daha çözülecek. Sistemsel entegrasyon artacak. Devletin kasasına ve dolayısı ile ekonomimize ciddi para akışı sağlanacak. Bunu, bakanlığın açıkladığı rakamlarda da görebiliyoruz. Daha şimdiden ekonomiye kazandırılan kaynak miktarı 660 milyon liraya dayandı. Bu hızla bu rakamın 1 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

İAÜ ÇÖZÜM MERKEZİ KURDU

İmar barışı sürecinde inşaat mühendisleri başta olmak üzere mühendislere ve mimarlara önemli süreli ciddi bir iş kalemi oluştuğunu ve bunun bir süre daha böyle devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Altan, “Süreç boyunca denetim mekanizmasının güçlülüğü ise çok önemli bir husustur” diye konuştu. Altan ayrıca İAÜ bünyesinde bir 'İmar Barışı Çözüm Merkezi' kurduklarını ifade ederek, “Arzu eden vatandaşlar, imar barışı ile ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında imarbarisicozummerkezi@gmail.com adresine e-posta atarak sorularını iletebilirler. Vatandaşlarımızın bu konudaki sorularını seve seve yanıtlarız" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER<img alt=""Estetik bir fotoğraf değil"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/3775323/3775323-148x74.jpg">"Estetik bir fotoğraf değil"
Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdıRuhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.