İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı İmar Barışı verilerini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “İmar Barışı'yla ekonomiye kazandırılacak kaynak miktarı 1 milyar lirayı geçer” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İmar Barışı düzenlemesine ilişkin paylaştığı son verilere göre 8 Haziran’dan bugüne kadar toplamda 2 milyon 614 bin 570 başvuru yapılan imar barışından ekonomiye 659 milyon 506 bin 741 lira kaynak kazandırıldı.

“ENTEGRASYON ARTACAK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, kaynak miktarının zaman içinde 1 milyar lirayı aşacağını ifade etti. Düzenlemenin, çoğu İstanbul’da bulunan 10 milyon civarında konut sahibini ilgilendirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Altan, “İmar Barışı gibi konular, sorun çözücü, para akışı ve ekonomik canlanmayı teşvik edici ve sosyal boyutu olan başlıklar. Özellikle de imar barışının bütün bu vasıfları taşıdığı söylenebilir. Söz konusu düzenlemeyle kayıtlardaki işlev kaybı ve pürüzler ortadan kaldırılacak. Bu sayede inşaat ve konut sektörü daha da ivmelenecek, vatandaşın ayağından bir pranga daha çözülecek. Sistemsel entegrasyon artacak. Devletin kasasına ve dolayısı ile ekonomimize ciddi para akışı sağlanacak. Bunu, bakanlığın açıkladığı rakamlarda da görebiliyoruz. Daha şimdiden ekonomiye kazandırılan kaynak miktarı 660 milyon liraya dayandı. Bu hızla bu rakamın 1 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.