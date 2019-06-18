IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.

Ticaret Bakanlığının "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ"i ile "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ'i" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle elektronik kimlik bilgisini taşıyan eşyanın ihracatı ve ithalatında BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, mobil cihazlara ait uluslararası IMEI numarasını taşıyan eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, bu numaranın uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK'ye başvurulacak.

BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilecek.

Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası Gümrük Beyan Sistemi'ne girilecek. Beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranacak.