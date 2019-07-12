IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

IMEI numarasını haiz eşyanın, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi bulunanlar tarafından gerçekleştirilecek ithalat ve ihracatında, 31 Aralık'a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurulması gerekmeyecek.

Ticaret Bakanlığının, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi olan ihracatçılar tarafından ihracı ya da ithalatçılarca serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31 Aralık'a kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulmasına gerek olmayacak.

