IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın arkası kesilmeyen gümrük vergileri, küresel ekonominin yarısından fazlasını oluşturan onlarca ülkeyi etkiliyor. Uluslararası birçok ekonomist, ABD'nin küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan tartışmalı adımlarının ters teperek ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Trump, aldığı radikal kararlar ve yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplamaya devam ediyor.

Ülkesinin en önemli müttefikleri Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika ile ilişkilerini bozan Trump yönetimi, gümrük vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da çekinmiyor. Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ilişkin son açıklamaları bu durumun son örneği oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade eden Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

TARİFELER 30'A YAKIN ÜLKEYİ ETKİLİYOR

ABD yönetiminin tarifelerle hedef aldığı tek ülke elbette Türkiye değil...

Küresel ticaret savaşının giriş safhası olarak kabul edilen çelik ve alüminyum tarifeleriyle teknik olarak Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya hariç olmak üzere bütün ülkeler hedef alınıyor.