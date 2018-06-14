IMF Başkanı Lagarde'dan ABD'ye çağrı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ticaret alanındaki anlaşmazlıkların tek taraflı eylemlerle çözülmeyeceğini belirterek, "ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Lagarde, IMF'nin ABD ekonomisine ilişkin yıllık değerlendirme kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Amerikan ekonomisinin geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu dile getiren Lagarde, ülkede işsizliğin 1960'lardan bu yana en düşük seviyelerde seyrettiğini, enflasyonun kontrol altında tutulduğunu, tüketicilerin ve iş dünyasının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu anlattı.

Lagarde, buna karşın, büyümenin bu yıl yüzde 3'e yükseldikten sonra orta vadede yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etti.

Söz konusu risklerin küresel ekonomiyi de etkileyeceğini vurgulayan Lagarde, sözlerini şöyle sürdürdü: