FİNANS

IMF Başkanı Lagarde'dan ABD'ye çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

IMF Başkanı Christine Lagarde: - "ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ticaret alanındaki anlaşmazlıkların tek taraflı eylemlerle çözülmeyeceğini belirterek, "ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Lagarde, IMF'nin ABD ekonomisine ilişkin yıllık değerlendirme kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Amerikan ekonomisinin geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu dile getiren Lagarde, ülkede işsizliğin 1960'lardan bu yana en düşük seviyelerde seyrettiğini, enflasyonun kontrol altında tutulduğunu, tüketicilerin ve iş dünyasının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu anlattı.

Lagarde, buna karşın, büyümenin bu yıl yüzde 3'e yükseldikten sonra orta vadede yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etti.

Söz konusu risklerin küresel ekonomiyi de etkileyeceğini vurgulayan Lagarde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci olarak, federal açıkta öngörülen planlı genişleme, enflasyonun beklenenden daha hızlı yükselmesini tetikleyebilir. Daha hızlı faiz artırımlarının eşlik edeceği bu gelişme, hem ABD piyasalarındaki hem de uluslararası piyasalardaki oynaklığı tetikleyebilir. Bunun belirtilerini bazı yükselen piyasa ekonomilerinde zaten görmeye başladık ve devamı gelebilir."

Lagarde, ABD ekonomisindeki güçlü büyümenin mali sorunların ele alınması için önemli bir fırsat yarattığının altını çizdi.

ABD’nin bazı ithal ürünlere getirdiği gümrük vergilerinin de risk teşkil ettiğine dikkati çeken Lagarde, tek taraflı eylemlerin küresel ekonomi ve ticaret sistemine zarar vereceğini kaydetti.

Lagarde, zararın Avrupa ve Kanada'nın misillemeyle karşılık vermesi durumunda daha büyük olacağını belirterek, "Bu nedenle, ABD'yi ticaret ve yatırım konularındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı Lagarde, ABD yönetimince izlenen politikaların etkisiyle yükselen doların küresel dengesizlikleri kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandıİstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı
AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildiAVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd IMF Başkanı Christine Lagarde risk ticaret politikaları

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bayram ikramı kestane şekeri

Bayram ikramı kestane şekeri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.