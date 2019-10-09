FİNANS

IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 01:41 | Son Güncelleme

Kristalina Georgieva: - “Küresel ekonomi artan ticaret ihtilafları nedeniyle senkronize yavaşlama ile karşı karşıya bulunmaktadır” - “Yeni analizimiz, büyük bir ekonomik gerileme olursa, temerrüt riski altında olan özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara yükselebileceğini veya sekiz büyük ekonomide toplam borcun yüzde 40'ı bulabileceğini gösteriyor”

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle “senkronize yavaşlama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Georgieva, 1 Ekim'de IMF başkanı olarak göreve başlamasından sonra ilk değerlendirmesini IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi Washington'da yaptı.

IMF'nin yeni başkanı, yaptığı konuşmada ticari ihtilafların küresel ekonomi üzerindeki etkisine yönelik uyarılarda bulundu.

Ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurgulayan Georgieva, "Ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında azalma veya gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,8'inin kaybedilmesi olabilir. Bu yaklaşık olarak İsviçre ekonomisinin büyüklüğü kadar.” dedi.

Georgieva, bu yıl dünya ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ında daha yavaş büyüme beklediklerini ifade ederek, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Konuşmasında dünyada artan özel sektör borcuna da değinen Georgieva, “Yeni analizimiz, büyük bir ekonomik gerileme olursa, temerrüt riski altında olan özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara yükselebileceğini veya sekiz büyük ekonomideki toplam borcun yüzde 40'ını bulabileceğini gösteriyor. Bu, finansal kriz döneminde görülen seviyelerin üzerinde.” değerlendirmesinde bulundu.

- Sürdürülebilir küresel ticaret için birlikte çalışma çağrısı

Birçok gelişmiş ekonomide faiz oranlarının çok düşük veya negatif olmasının merkez bankalarına sınırlı bir manevra alanı sağladığını belirten Georgieva, düşük faiz oranlarının, yatırımcıların gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek getiri aramasına neden olduğunu ve bunun da birçok küçük ekonominin ani sermaye çıkışlarına maruz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.

Ülkelerin fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi gibi yasal ticaret konularını görüşmesi gerektiğini belirten Georgieva, devletlere küresel ticaretin daha sürdürebilir hale gelmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

IMF İcra Kurulu 25 Eylül'de IMF Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva'nın seçildiğini duyurmuştu. Georgieva görevine 1 Ekim'de başlamıştı.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi
İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolarİMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kristalina Georgieva Küresel Ekonomi Uluslararası Para Fonu yavaşlama

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.