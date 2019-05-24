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IMF Blog - Ticaret gerilimleri küresel tedarik zincirine zarar veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mayıs (DHA)

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