IMF Çin'i reform planına bağlı kalması yönünde uyardı

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Çin'de kredi büyümesinin "sürdürülemeyecek kadar yüksek" olduğu uyarısı yapan Uluslararası Para Fonu (IMF), "finansal reformlar" konusundaki takvime bağlı kalınması gerektiğine dikkat çekti.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin güçlü performans göstermeye devam ettiğini, bu yıl geçen yıla göre biraz daha yavaş da olsa, yüzde 6.6 büyümesini beklediğini açıkladı. Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6.9 büyümüştü.

Açıklamada, Çin'in finans sektörü risklerini azaltmasını ve ekonomisini daha da serbestleştirmesini öven IMF, ancak kredilerde büyümenin hala sürdürülemeyecek kadar yüksek olduğu uyarısında da bulundu.

Çin'in en çok ihtiyaç duyulan finansal reformlar ve ekonomik yeniden dengelenmeyi uygulama konusunda ortaya koyduğu takvime bağlı kalması gerektiği vurgulanan IMF açıklamasında, "On yıllardır süren yüksek hızlı büyümenin ardında, otoriteler, şimdi yüksek kaliteli büyümeye odaklanıyorlar. Bu değişimin nasıl gerçekleşeceği Çin'in önümüzdeki on yıllardaki kalkınma patikasını belirleyecek" denildi.



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