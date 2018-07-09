IMF: Euro Bölgesi bütçesi koşullu olarak disipline olabilir

İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi için önerilen ortak bütçenin koşullu olarak tasarlanabileceğini, böylece zengin ülkelerin nakit paralarının, yoksul üyelere koşullara bağlanmamış transferinin olmayacağını söyledi.
Fransa ve Almanya liderleri geçen ay Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki ekonomik farklılıkları düzetmek ve bir şokla karşı karşıya geldiklerinde ekonomilerini dengeleyebilecekleri bir ortak bütçe önermişti.
Bu düşünceye Hollanda'nın başını çektiği ülkeler, paranın nasıl birikeceği ve kullanılacağı konusunda kuşkularını dile getirerek kaşı çıkmıştı.
Fransa'da konuşan Lagarde, "Bu, merkezileştirilmiş bütçe kapasitesinin ödeme faaliyeti olmasına gerek yok. Çok iyi disiplinli koşullara sahip olabilir" dedi.
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