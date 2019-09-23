FİNANS

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır" - "Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür"

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine ilişkin, "Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır." açıklaması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de bulunan IMF temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve "Madde IV Görüşmeleri" olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamının muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamının hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaşıldığı, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılmasının da yine Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, IMF'nin Bakanlık bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF İyi Parti

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