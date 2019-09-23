IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, IMF heyetinin alışılmış rutin ziyaretleri, tüm üye ülkeler için 12 aylık döngüler içinde bir kez gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ziyaretler sırasında IMF uzmanları, önde gelen kamu kuruluşlarına ilaveten iş dünyası, sendika, sivil toplum ve benzeri gruplardan temsilcilerle de görüşmeler yapıyor. Fon yetkilileri, üyelerin ödemeler dengesi gelişmeleri, sermaye hareketleri düzeyi, dış finansman kaynaklarının yeterliliği, uluslararası sermaye piyasalarına erişim olanakları, rezerv düzeyi gibi pek çok konuyu ele alabiliyor.

Görüşmelerin sonunda ise ekonominin durumunu etraflıca değerlendiren bir uzman raporu hazırlanarak, ülke temsilcilerinin uygun görmesi halinde söz konusu rapor yayımlanıyor. Uygun görülmemesi durumunda ise temel bulguların yer aldığı bir basın özeti IMF resmi internet sayfasında paylaşılıyor.