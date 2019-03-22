FİNANS

IMF İcra Direktörü Kaya’dan Rice’ın açıklamalarına yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 00:57 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Raci Kaya: - "(IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın Türkiye ekonomisine yönelik açıklamaları) Türkiye ekonomisinin verdiği başarılı sınava rağmen bu şekilde açıklamalar yapmak samimi olarak nitelendirilemez" - "Sayın Rice, yeterli bilgiye sahip olmak için bizden bilgi istese yardımcı olurduk"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye ekonomisinin verdiği başarılı sınava rağmen bu şekilde açıklamalar yapmak samimi olarak nitelendirilemez. Sayın Rice, yeterli bilgiye sahip olmak için bizden bilgi istese yardımcı olurduk." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın, basın brifinginde yer alan Türk ekonomisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Rice'ın açıklamalarını hayretle karşıladığını dile getiren Kaya, konunun genel toplantılarda konuşulmadığını, dolayısıyla, böyle bir konuşmaya da anlam veremediğini söyledi.

"Sayın Rice, böyle bir konuda yeterli bilgiye sahip olmak için bizden bilgi istese yardımcı olurduk." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Kaldı ki Türkiye ekonomisi, doğrudan açık bir spekülatif finansal saldırıya maruz kalmasına ve yaptırımlara uğramasına rağmen, bir çok gelişmekte olan ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı bu süreci sadece bir çeyreklik bir daralma ile atlatmış ve pozitif göstergelerle 2019 yılı ilk çeyreğinde yeniden büyümeye dönüşün sinyallerini vermiştir.

Türkiye ekonomisinin verdiği bu başarılı sınava rağmen bu şekilde açıklamalar yapmak samimi olarak nitelendirilemez. IMF'den de böylesi süreçlere ilişkin değerlendirmelerinde daha dikkatli ve bizlerle iletişim halinde olması beklenir."

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruzBakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz
Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmekVodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gerry Rice IMF Raci Kaya

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Türkiye tarihinde bir ilk

Türkiye tarihinde bir ilk

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek

Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek

TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin oldu

TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin oldu

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.