IMF İcra Kurulu yeni başkanın seçimi için yakında toplanacak

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Avrupa Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde'nin görevinden ayrılması sonrasında yeni başkanın seçim süreci için çok yakında toplanacak.

IMF Sözcüsü Gerry Rice haftalık basın toplantısı sırasında, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, İcra Kurulu için kesin bir toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini ancak toplantının çok yakında gerçekleşeceğini söyledi.

IMF'de başkan seçim sürecinin yönetim ile değil, üyeliklerin temsil edildiği İcra Kurulu ile ilişkili olduğunu vurgulayan Rice, "Her zaman olduğu gibi, yeni başkanın seçim süreci de açık, şeffaf ve liyakata dayalı olacak" dedi ve ekledi:

"Size İcra Kurulu'nun, yeni başkanın seçim sürecini görüşmek üzere kısa süre içinde toplanacağını söyleyebilirim; o zaman sizinle sürecin ayrıntılarını paylaşabilirim" dedi.

