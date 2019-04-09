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IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan ayı 2019 sayısını “Büyümede yavaşlama, kırılgan büyüme” başlığı ile yayımladı - Raporda, küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle kuruluşun küresel ekonominin büyüme tahminlerinin 2019 yılı için yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e çekildiği, 2020 büyüme tahmininin ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi

LONDRA (AA) – Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik aktivitedeki azalış ve artan riskler nedeniyle küresel büyüme tahmininin 2019 yılı için yüzde 3,3’e çekildiğini duyurdu.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2019 sayısını “Büyümede yavaşlama, kırılgan büyüme” başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle kuruluşun küresel ekonominin büyüme tahminlerinin 2019 yılı için yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e çekildiği, 2020 yılı büyüme tahminin ise 3,6 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

“2017 ve 2018'in başında güçlü büyümenin ardından, küresel ekonomik aktivite geçen yılın ikinci yarısından itibaren dikkate değer şekilde azaldı. Bunda, Çin’de gölge bankacılığın kontrol altına alınması amacıyla gidilen regülasyon sıkılaştırması ve ABD ile ticaret gerilimlerinin yükselmesi gibi faktörler etkili oldu.” ifadelerine yer verilen raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de beklenenden daha fazla ivme kaybettiği, bölgede iş ve tüketici güveninin zayıfladığı, yeni emisyon standartlarının uygulanmasıyla Almanya’da otomotiv üretiminde bozulmanın görüldüğü bildirildi.

Küresel ekonomik büyümenin bu yılın ikinci yarısında Çin’deki teşvik politikası ve küresel piyasa algılarındaki son gelişmelerin de etkisiyle artmasının beklendiği bildirilen raporda, ayrıca bu yılın ikinci yarısında gelişen ekonomilerde, Arjantin ve Türkiye’de, kademeli dengelenmenin görülmesinin beklendiği hatırlatıldı. Raporda, “Gelişen piyasa ve ekonomiler için iyileşen büyüme ivmesinin 2020 yılında devam etmesi bekleniyor.” ifadesine yer verildi.

IMF raporunda, küresel ekonomik büyümenin, küresel ticaret anlaşmazlıklarının çözümlenmesi durumunda yukarı yönlü değişebileceği belirtilirken, “Ticaret gerilimlerinin ve buna ilişkin risk ve belirsizliklerin daha fazla artması ise büyümenin daha da zayıflamasına neden olabilir.” yorumunda bulunuldu. Gelişmiş ekonomilere ilişkin ekonomik büyüme tahmini 2019 için yüzde 2 seviyesinden 1,8’e çekilirken, 2020 için yüzde 1,7 ile sabit tutuldu.

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2019 için yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,3’e, 2020 için yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a, Avro Bölgesi'nin büyüme tahmini 2019 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, 2020 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e revize edilirken, Almanya için büyüme beklentisi de 2019 yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e, 2020 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e düşürüldü.

- Gelişen piyasalarda revizyon

Raporda, gelişen ekonomilere ilişkin büyüme tahmini 2019 yılı için yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,4’e, 2020 yılı için yüzde 4,9’dan yüzde 4,8’e çekildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 daralmasının, 2020 yılında ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedilen raporda, “Türkiye’nin orta vadede büyümesinin iç talebin mevcut sert daralmasının ardından iyileşmesiyle ve makro ekonomik ve finansal dengelenmenin gerçekleşmesiyle yüzde 3,5'e yükselmesi bekleniyor.” yorumuna yer verildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyon beklentisi ise 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 17,5 ve yüzde 14,1 olarak öngörüldü.

Hindistan’ın büyüme beklentisi 2019 yılı için yüzde 7,5’ten yüzde 7,3’e, 2020 yılı için yüzde 7,7’den yüzde 7,5’e revize edilen IMF raporunda, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2019 yılı için yüzde 6,2'den 6,3'e yükseltildi, 2020 yılı için de 6,2'den 6,1'e düşürüldü.

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IMF ingiltere küresel büyüme tahmin

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