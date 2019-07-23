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IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

IMF'nin Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekildiği belirtildi

LONDRA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.

IMF'nin Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekildiği belirtildi.

Raporda, "Küresel büyüme düşük seyretmeye devam ediyor. Nisan ayındaki rapordan bu yana ABD, belli Çin ithalat kalemlerine yönelik gümrük vergilerini arttırdı. Çin de ABD'den ithal edilen bazı kalemlerin alt kümelerine yönelik vergileri artırarak buna karşılık verdi." değerlendirmesine yer verildi.

Küresel teknoloji ürünleri tedarik zincirlerinin ABD'nin vergi artırma politikası tarafından tehdit edildiği belirtilen raporda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği, küresel jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını etkilediği kaydedildi.

Şu ana kadar açıklanan ekonomik büyüme verilerinin küresel bazda enflasyonda azalmaya ve beklenenden daha düşük bir küresel aktiviteye işaret ettiği aktarılan raporda, yatırımların ve tüketicilerin talebinin gelişmiş ve gelişen ekonomilerde baskılandığı, şirketler ve hanehalkının uzun vadeli harcamalardan geri durduğu bildirildi.

- "Tahminlere ilişkin riskler temelde aşağı yönlü"

IMF raporunda, tahminlere ilişkin risklerin temelde aşağı yönlü olduğu belirtilerek, gelecek dönemde ticaret ve teknoloji gerilimlerinin artması, buna bağlı olarak yatırımların azalması ve yatırımcı algısının bozulması, yıllarca süren düşük faiz politikalarının ardından finansal kırılganlıkların artması, deflasyon baskılarının artması ve para politikalarının olası bozulmalara karşı hareket alanının kısıtlanmasının olası riskler arasında görüldüğü kaydedildi.

Raporda, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin artmasının, finansal piyasalardaki algının genel olarak destekleyici olmasına, dönemsel baskıların özellikle Avro Bölgesi başta olmak üzere azalmasına, Arjantin ve Türkiye gibi bazı gelişen ekonomilerin dengelenmesine, İran ve Venezuela gibi ülkelerde ekonomik çöküşten kaçınılması gibi faktörlere bağlı olduğu bildirildi.

2019 yılına kıyasla 2020'de beklenen küresel ekonomik büyüme farkının yaklaşık yüzde 70'inin gerilim altındaki ekonomilerden gelmesinin beklendiği aktarılan raporda, "Gelişen ekonomiler ve gelişen Avrupa ekonomileri için 2019 yılında baskılanmış ekonomik görünüm, büyük oranda ilk çeyrekte tahmin edilenden daha güçlü mali destek yoluyla gelen büyüme sürprizinin görüldüğü Türkiye'nin görümünü yansıtıyor." denildi.

- Büyüme tahminleri

IMF raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2019'da yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2020 yılı için yüzde 1,9 ile sabit bırakıldı.

Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahmini yüzde 1,3'te sabit tutulurken, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldı.

Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye düşürülen Almanya için 2020'de büyümenin yüzde 1,4'ten yüzde 1,7'ye çıkması öngörülüyor.

Japonya için 2019'da büyüme yüzde 1'den yüzde 0,9'a, 2020 için de yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e düşürüldü.

İngiltere için 2019'da büyüme yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken, 2020 için yüzde 1,4'te sabit bırakıldı.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme tahmini 2019 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e, 2020 için de yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye indirildi.

Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye, 2020 için de yüzde 6,1'den yüzde 6'ya düşürüldü.

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