IMF: Küresel finansal istikrar riskleri ticari gerilimlerle artıyor

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal sistem için risklerin, giderek yükselen ticari gerelimlerle son altı ayda arttığı uyarısı yaptı.
IMF'nin, Bali'de yapılan IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yayınladığı "Küresel Finansal İstikrar Raporu"nda, gelişmekte olan piyasalarda baskının tırmanması veya küresel ticari ilişkilerin daha da kötüleşmesi halinde risklerin keskin şekilde yükseleceğine dikkat çekildi.
Raporda, "Küresel finansal istikrar için kısa vadeli riskler bir miktar arttı. Piyasa katılımcıları finansal koşullarda keskin bir sıkılaşma riski konusunda kayıtsız görünüyorlar" denildi.
Raporda, "Finansal düzenleme reform ajandası tamamlanmalı ve reformlardan geri adımdan kaçınılmalı. Potansiyel sistemsel risklerin düzeltilmesi için finansal düzenleme ve gözetemin daha aktif şekilde kullanılması gerekli" çağrısı da yapıldı.
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