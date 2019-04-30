IMF / Lagarde Çin ile ABD'nin anlaşacaklarına inanıyor

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin'in, aralarındaki ticaret anlaşmazlıklarını bitirip bir uzlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduğunu söyledi.

The National'ın haberine göre, Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Konferans'ta konuşan Lagarde, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönündeki bir soruya, "'Evet' diyorum" yanıtı verdi ve bu konuda iyimser olduğunu ekledi.

Blackstone CEO'su Stephen Schwarzman da, ABD ve Çin'in görüşmelerin son turunda bir anlaşmaya varacakları konusunda olumlu düşündüğünü, ancak, anlaşmaya konu olan her konuyu çözebileceklerini "sanmadığını" ekledi.

ABD ile Çin arasında müzakerelerde kritik bir noktaya gelindiğini ve müzakereleri önümüzdeki 2 turda tamamlanabileceğini ifade eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, beraberinde ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile bugün Pekin'e gidiyor.

