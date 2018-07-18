IMF Suudi Arabistan’ın büyüme tahminini yükseltti

İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), petrol fiyatlarının yükselmesi ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ekonomisinin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.7’den yüzde 1.9’a yükseltti.
IMF raporunda, petrol ihracatçısı ülke ekonomilerinin yükselen petrol fiyatlarından olumlu etkilendiği ancak, fiyatlardaki yükselişin ithalatçı konumundaki ülke ekonomilerini kırılganlaştırdığını vurgulandı.
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