FİNANS

IMF: Ticaret belirsizliğinin küresel ekonomiye etkisi 0.75 puan

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistlerine göre, yalnızca ilk çeyrekte yaşanan "ticaret belirsizliği"nin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi 2019 yılına 0.75 puan olarak yansıyacak.

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistlerine göre, yalnızca ilk çeyrekte yaşanan "ticaret belirsizliği"nin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi 2019 yılına 0.75 puan olarak yansıyacak.
IMF ekonomistleri Hites Ahir, Nicholas Bloom ve Davide Furceri tarafından hazırlanan rapora göre, küresel ticaret belirsizlikleri, geçen 10 yılda görülenin yaklaşık 10 katına yükseldi.
IMF ekonomistleri bu gelişmeyi, "Belirsizliklerdeki artışın belirgin üretim düşüşlerine neden olduğunu gödük" diye nitelendirdiler ve şu değerlendirmeyi yaptılar:
"Öngörülerimize göre, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan ticaret belirsizlekleri, 2019 yılı küresel ekonomik büyümeyi 0.75 yüzde puan düşürmeye yeteryi düzeyde."
Amerika kıtası ve Asya-Pasifik'in ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen bölgeler olduklarının altını çizen IMF ekonomistleri, Afrika'nın ise en az etkilenen bölge olduğunu vurguladı.
IMF, Dünya Ticaret Bersizliği Endeksi'nin 20 yıllık yatay seyrin ardından 2019 3'ncü çeyrekten itibaren yükselmeye başladığına işaret etti.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacakHilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldiABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.