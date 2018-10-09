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IMF Türkiye ekonomisi büyüme öngörüsünü yüzde 3.5'e indirdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2018 yılı büyüme öngörüsünü, Temmuz ayında açıkladığı yüzde 4.2 düzeyinden 0.7 puan düşürerek, yüzde 3.5 düzeyine indirdi.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2018 yılı büyüme öngörüsünü, Temmuz ayında açıkladığı yüzde 4.2 düzeyinden 0.7 puan düşürerek, yüzde 3.5 düzeyine indirdi.
IMF'nin açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2018" raporunda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında da yüzde 0.4 büyüyeceği öngörüldü.
IMF raporunda, küresel ekonomi için daha önce yüzde 3.9 olan büyüme öngörüsü de yüzde 3.8'e düşürüldü ve dünya genelinde süren ticaret gerilimlerine, artan gümrük vergilerine dikkat çekildi. IMF raporunda ayrıca, gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarının yaşandığı anımsatıldı ve bu piyasalarda finansal koşulların daha da zorlaştığı vurgulandı.
IMF raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 15, 2019 sonunda da yüzde 16.7 düzeyine yükseleceği öngörüldü. IMF'nin işsizlik öngörüleri de bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12.3 olarak açıklandı.
Türkiye'de cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yılın sonunda yüzde 5.7'e yükseldikten sonra gelecek yıl yüzde
1.4'e gerileyeceği öngörüsüne de yer verilen raporda, bu gerileme öngörüsü, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalardan olası sermaye çıkışları olasılığına dayandırıldı.

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