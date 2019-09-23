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IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: (IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi) Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 08:08 | Son Güncelleme

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: (IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi) Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi


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