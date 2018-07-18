"IMF, Türkiye'nin 2019'da yüzde 3,9 büyümesini bekliyor"

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti, IMF'nin Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini beklediğini belirterek, "Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önününe alındığında iyi bir performans." dedi.

Milesi-Ferretti, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncellemesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk ekonomisinin geçen yıl politika desteğiyle yüzde 7,4 büyümesinin ardından yavaşlamasının doğal olacağını vurgulayan Milesi-Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz" dedi.

IMF'nin pazartesi yayımlanan güncel DEG raporunda, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentisine yer verilirken, 2019 büyüme beklentisine değinilmemişti.

Nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda ise Türkiye'ye yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4 olarak açıklanmıştı.